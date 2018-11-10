Facebook разрешит сотрудникам жаловаться на сексуальные домогательства в суды

Американская соцсеть Facebook последует примеру Google и перестанет требовать от своих сотрудников внесудебного урегулирования дел о сексуальных домогательствах. До этого пострадавшие сотрудники должны были в обязательном порядке направлять свои жалобы в третейский суд.

Широко распространенная, но противоречивая практика разбора дел о сексуальных домогательствах третейским судом не дает сотрудникам американских компаний обращаться с исками против своих работодателей в публичные суды. Разбор дел о домогательствах третейским судом удобнее для компаний — они получают более быстрое урегулирование дел с меньшими выплатами пострадавшим, нежели в случае коллективных исков, и зачастую ограждены от огласки.

На днях от этой практики после массовых протестов с участием тысяч сотрудников отказалась Google, а ранее — корпорации Microsoft и Uber Technologies, пишет The Wall Street Journal. Facebook также обновил свою политику, регулирующую личные отношения между сотрудниками. Теперь высокопоставленные сотрудники должны будут информировать HR-отделы в случае близких отношений с любыми из своих коллег в компании. Ранее необходимость ставить в известность кадровиков возникала только в случаях их близких отношений со своими непосредственными подчиненными.