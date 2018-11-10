СМИ: российский шпион служил в австрийском министерстве обороны

Австрийские журналисты выяснили место службы предполагаемого шпиона, работавшего на российскую разведку. Как сообщило издание "Профиль", отставной полковник во время службы передавал секретную информацию из министерства обороны Австрии.

Как рассказали накануне австрийские власти, офицер работал на Россию около 20 лет и получил за свои услуги примерно 300 тысяч евро.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал шпионаж "недопустимым". Евросоюз планирует обсудить меры воздействия на Россию. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила декабрьский визит в Москву.

МИД России выразил протест в связи с очередным шпионским скандалом, осложнившим отношения двух стран, пишет "Интерфакс".