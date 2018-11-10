Возглавить автокефальную церковь на Украине оказалось некому

Филарет и Макарий отказались возглавить новую автокефальную церковь на Украине, передает телеканал "Россия 24". Главы УПЦ Киевского патриархата и уже существующей раскольнической УАПЦ направили соответствующие обращения патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Макарий заявил, что ни один украинский священнослужитель не обладает должным авторитетом и возможностями для такого высокого поста. В связи с этим он попросил Фанар (Константинопольский патриархат) назначить своего ставленника из числа иерархов и обещал обеспечить ему должную поддержку.

Филарет также заявляет, что готов снять свою кандидатуру с рассмотрения, но с определенными условиями. Взамен он требует титула почетного патриарха и поста главы Священного синода автокефальной церкви. Вопрос об отделении УПЦ планируется рассмотреть на Соборе епископов в конце ноября.