Туман мешает "Енисею" прилететь на матч с "Краснодаром"

Сильный туман, установившийся в Краснодаре, может помешать красноярскому "Енисею" своевременно добраться на матч 14 тура российской премьер-лиги. В воскресенье сибирякам предстоит встретиться с "Краснодаром".

Первоначальна, встреча должна была пройти в Красноярске. Но клубы договорились поменяться кругами, и матч был перенесен в Краснодар. Однако у гостей возникли сложности.

"Енисей" благополучно добрался до Москвы, но пока не может вылететь в Краснодар из-за сильного тумана. Матч запланирован на воскресенье и должен начаться в 16 часов. У "Енисея" есть еще запас времени, однако подготовка к матчу будет скорректирована.