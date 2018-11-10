Участок шоссе в Израиле провалился на глазах очевидцев. Видео

Обильные осадки, выпавшие в районе Мертвого моря в Израиле, стали причиной обрушения участка шоссе – очевидцы запечатлели на видео инцидент, произошедший в пятницу, 9 ноября.

За записи видно, как участок дорожного полотна, размытый водой и грязевыми потоками, просто провалился, полностью перекрыв автостраду.

Местные СМИ отмечают, что ранее полиция сообщала о нежелательности передвижения по шоссе около Мертвого моря по причине эрозии почвы и возникновения опасных мест на трассе в результате наводнения.

Не все автомобилисты вняли предупреждению правоохранительных органов – неподалеку от места провала, снятого на камеру мобильного телефона, спасатели были вынуждены провести операцию по эвакуации людей, заблокированных на дороге в результате обвалов и подтоплений.

Четыре человека были доставлены на "большую землю", одному из них потребовалась медицинская помощь.