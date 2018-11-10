Елизавета Туктамышева заняла третье место на японском этапе Гран-при

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на проходящем в Японии четвертом этапе Гран-при. При этом Елизавета завоевала путевку в финал Гран-при.

Елизавета лидировала после исполнения короткой программы, но после исполнения произвольной оказалась на третьем месте с суммой 219,02. Два первых места заняли японки Рика Кихира (224,31) и Сатоко Мияхара (219,47). Седьмой результат у Алены Леоновой, девятый – у Марии Сотсковой.

При этом Елизавета впервые с 2014 года вышла в финал Грен-при. Соревнования пройдут в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря.