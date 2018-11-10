На Камчатке не удалось найти членов экипажа затонувшего судна

После двух суток поисков экипажа сухогруза "Анатолий Крашенинников" у берегов Камчатки трех пропавших найти не удалось. Спасатели обнаружили только обломки судна, шедшего из Петропавловска-Камчатского в Палану. В поиске капитана, старшего помощника и вахтенного механика в море был задействован вертолет. Двадцать километров береговой линии осмотрели сотрудники Кроноцкого государственного заповедника, пишет ТАСС.

Из 13 находивших на борту после крушения спасли 10, в настоящий момент 5 пассажиров и 5 членов экипажа доставляют в Петропавловск-Камчатский.

"Анатолий Крашенинников" с грузом стройматериалов и техники затонул 9 ноября в заливе Камбальный. В качестве причины крушения специалисты, предварительно, называют смещение груза в шторм. Пролить свет на обстоятельства помогут опросы выживших членов экипажа.

Дальневосточная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. Губернатор Камчатки пообещал материальную помощь родным пропавших моряков.

