Активистки "Фемен" испугали китайских туристов у Триумфальной арки в Париже

Представительницы феминистского движения "Фемен" попытались в субботу утром организовать акцию у Триумфальной арки в Париже, где пройдет главная церемония, посвященная окончанию Первой мировой войны. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Три активистки "Фемен" в 8 часов утра в субботу разделись до пояса под Триумфальной аркой. И до того, как их задержала полиция, успели осудить присутствие "военных преступников" среди глав государств, приглашенных в воскресенье на торжества по случаю окончания Первой мировой войны. На груди и спинах активисток было написано: "Поддельные миротворцы, настоящие диктаторы", они скандировали: "Добро пожаловать, военные преступники!"

"Мы пришли в знак протеста против прихода глав государств, которые стыдятся мира, большинство из них — диктаторы, которые не уважают права человека в своей стране", — сказала 24-летняя активистка Тара Лакруа.

Телеканал уточняет, что больше всего акция испугала китайских туристов, пришедших фотографироваться на фоне памятника.

Накануне торжеств в Париж начали прибывать главы государств и другие высокие гости. Ожидается приезд президентов России и США, глав других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководителей ООН и европейских организаций. Лидеры отдадут почести погибшим, посетят Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. К участникам церемонии обратится президент Франции.

В этот же день откроется Парижский форум мира, который будет работать над предложениями по снижению международной напряженности. Заседания с участием лидеров ряда государств и неправительственных организаций пройдут в выставочном центре Гранд-аль в столичном парке Ла-Вилетт.

Безопасность в Париже в эти дни будут обеспечивать более 10 тысяч полицейских и жандармов.

"Фемен" — украинское женское движение, получившее известность в 2008 году эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания. Действия "Femen" классифицируются как "радикальный эксгибиционизм".