Госдуме предлагают запретить ночную торговлю алкоголем в барах в жилых домах

В Госдуму России внесен законопроект о запрете продажи алкоголя в ночное время в барах, находящихся в жилых домах либо пристроенных к ним. В таких заведениях предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции с 23 часов до 11 часов по местному времени.

Законопроект внесен Законодательным собранием Краснодарского края, передает РИА Новости. Как отмечают региональные законодатели, в органы власти и местного самоуправления на Кубани поступают многочисленные жалобы жителей многоквартирных домов, на первых или цокольных этажах которых работают соответствующие организации торговли и общественного питания.

Причина жалоб — в том, что клиенты таких заведений, как правило, распивают купленный алкоголь прямо во дворах или на детских площадках этих домов. При этом страдает общественный и санитарный порядок, тишина и покой граждан. Нередки конфликты посетителей увеселительных заведений между собой или с жильцами близлежащих домов, защищающих свой покой в ночное время.

Внесенный в Думу законопроект предлагает ограничить розничную продажу алкоголя в таких домах и пристройках к ним для "повышения уровня защищенности физического и нравственного здоровья жителей". По мнению авторов, их предложение соответствует целям политики государства по укреплению правопорядка, защите конституционных прав и интересов граждан, и снижению уровня потребления алкоголя в России. Также ожидается "уменьшение ущерба от инцидентов, связанных с алкогольным опьянением граждан".