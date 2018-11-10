Пожар в "Ленте": все системы пожарной безопасности сработали штатно

Пострадавший при пожаре в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге, который прыгнул, спасаясь, с высоты, находится в удовлетворительном состоянии, сообщил главврач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун.

Второй пострадавший отравился дымом, передает РИА Новости.

Информация о пожаре в гипермаркете на Обводном канале поступила в 08:30 по Москве, его площадь составила 4800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Спасателями эвакуировано 100 человек персонала и посетителей. Прочие посетители сами покинули здание.

Гипермаркет был застрахован, все системы пожарной безопасности гипермаркета сработали штатно.

От МЧС были получены все разрешительные документы.

Версии о причинах пожара в МЧС пока не разглашаются, в их числе — неосторожное обращение с огнем и нарушение правил техники безопасности.

Спасатели приступили к разбору завалов, работы планируется закончить к вечеру.