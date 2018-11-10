Женщина погибла под колесами снегоуборочной машины в Кемеровской области. Видео

Камера наблюдения запечатлела дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, произошедшее днем в пятницу, 9 ноября, на улице Дзержинского в поселке Шерегеш Кемеровской области.

Водитель снегоуборочной машины начал движение назад, не заметив пешеходов. В результате транспортное средство совершило наезд на одну из женщин.

Пострадавшая, 43 лет о роду, скончалась от полученных травм, сообщают местные СМИ.