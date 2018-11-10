Макрон поддерживает предложение об увеличении расходов на оборону в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа об увеличении европейскими странами расходов на оборону. На встрече с президентом США в Париже Макрон признал необходимость укреплять безопасность в Европе, пишет РИА Новости.

"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами", — заявил Макрон.

Макрон убежден, что Европа обязана взять на себя больше расходов в НАТО.

"Ведь это означает больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу", — отметил Макрон.

Ранее Франция обязалась увеличить оборонный бюджет до 2 процентов от ВВП.