Лавров заявил Кнайсль о неприемлемости бездоказательных обвинений

Главы внешнеполитических ведомств России и Австрии обсудили ситуацию в российско-австрийских отношениях на фоне разразившегося шпионского скандала.

Как сообщили в МИД РФ, Сергей Лавров в телефонном разговоре с Карин Кнайсль заявил о неприемлемости публичных бездоказательных обвинений о причастности австрийского военного в шпионаже в пользу России.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что 70-летний полковник, находящийся ныне в отставке, в период своей службы в австрийской армии занимался шпионажем в пользу России. Ряд СМИ уточнили, что его вербовка состоялась в 80-х годах прошлого века в одной из ближневосточных стран. За годы сотрудничества офицер получил за сбор разведданных порядка 300 тысяч евро.

Телефонный разговор состоялся в субботу по инициативе австрийской стороны, отметили в МИД России. Глава МИД Австрии разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, "принимая известные решения" — известно, что Кнайсль отменила планировавшуюся на начало декабря поездку в РФ, а канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что "намерен обсудить дальнейшие шаги в отношении РФ со своими европейскими партнерами".

Ранее МИД РФ выразил протест в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в шпионаже в пользу России бывшего полковника австрийской армии и предупредил.