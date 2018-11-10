Путин рассказал о главных качествах полицейского

Российский лидер Владимир Путин посетил Московский университет МВД, где пообщался со студентами и поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с праздником. И отметил, что главные для них качества – порядочность, честность и преданность своему делу.

Президент добавил, что никогда не будут забыты люди, которые отдали ради своего народа и государства самое дорогое – свою жизнь.

Путин обратил внимание студентов на сложность выбранной профессии. Особые полномочия – это огромный груз ответственности. В России всегда с особым уважением относились к солдатам правопорядка, передает ТАСС.