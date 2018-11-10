Пассажиры авиарейса из Санкт-Петербурга прилетят в Брянск спустя сутки

В Брянске на сутки позже ждут пассажиров авиарейса из Санкт-Петербурга, который накануне из-за густого тумана ушел на запасной аэродром в Воронеж. На борту самолета Embraer 170 авиакомпании S7 находились 76 человек.

Как рассказал директор международного аэропорта "Брянск" Александр Сай, накануне, когда самолет ушел на запасной аэродром, в Брянске "погоды не было до конца дня". Время вылета самолета из Воронежа несколько раз переносили, но до конца дня погода в аэропорту прибытия так и не наладилась.

Сегодня прилет пассажиров планируется на 15:30, погодные условия это позволяют, передает РИА Новости. По словам Сая, самолет заберет пассажиров из Воронежа и доставит их в Брянск, после чего пассажиры, ожидавшие вылета из Брянска, полетят в Петербург. Из Брянска в Санкт-Петербург накануне не смогли улететь 40 человек.

Пассажиров ушедшего накануне в Воронеж рейса, пожелавших дождаться вылета в Брянск, обеспечили питанием и разместили в гостинице. Остальные уехали из Воронежа поездом.