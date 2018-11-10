Татьяна Каширина в пятый раз стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике

В Ашхабаде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. Разыграны награды в весовой категории свыше 87 кг у женщин. Победу одержала российская спортсменка Татьяна Каширина.

Татьяна подняла в рывке 145 кг, а во втором упражнении – толчке 185 кг. Сумма 330 кг принесла серебряному призеру Олимпийских игр в Лондоне золотую медаль. Это пятый титул Кашириной. Ранее она становилась чемпионкой мира в 2010, 2013, 2014 и 2015 годах.

На втором месте китаянка Мэн Супин — 327 кг (143+184). Бронзовую награду завоевала Чайдии Дуангаксорн из Таиланда — 296 кг (129+167).