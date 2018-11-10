В ПФР объяснили, как платят пенсию работающим пенсионерам

Согласно федеральному закону о пенсиях по гособеспечению, работающие пенсионеры в России не получают социальную пенсию по старости, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Информация, появившаяся в СМИ об отмене социальных пенсий работающим пенсионерам, является недостоверной.

Социальную пенсию в России получают люди или не работавшие, или не выработавшие необходимого стажа для получения страховой пенсии. Это чуть более трех миллионов человек.

Социальная пенсия назначается гражданам России по достижении 60 и 65 лет, иностранным гражданам и лицам без гражданства, если они прожили в России 15 и более лет. Эти граждане не должны работать, потому что если они работают и подлежат обязательному пенсионному страхованию, они социальную пенсию не получают, передает ТАСС.