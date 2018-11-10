Владимир Путин принял участие в церемонии открытия первого в Москве памятника Тургеневу

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия первого в Москве памятника русскому писателю Ивану Тургеневу, сообщается на сайте Кремля.

Памятник стал частью архитектурно-музейного комплекса "Тургеневский квартал". Он включает в себя дом-музей писателя, а также приусадебную территорию с садом и сквером на Остоженке в Москве.

Выступая на церемонии, Путин отметил, что без Ивана Тургенева невозможно представить русскую литературу. Президент отметил красоту и гармоничность нового памятника и поблагодарил его создателя — скульптора Сергея Казанцева. Президент возложил букет из красных роз к монументу и осмотрел экспозицию дома-музея, открывшегося после реконструкции. Директор музея провел экскурсию для президента, мэра Москвы Сергея Собянина и министра культуры Владимира Мединского.

9 ноября отмечалось 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева. Среди новых экспонатов, пополнивших экспозицию, автографы и письма Тургенева, последний прижизненный портрет писателя. До настоящего момента в Москве был установлен только один бюст Тургенева у входа в библиотеку его имени в Красносельском районе.

Музей Ивана Тургенева основан в 2007 году и располагается в здании на Остоженке. В нем в 1840—1850-х годах жила мать писателя. Именно там произошли события, ставшие основой для рассказа "Муму".