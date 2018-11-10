Спартаковцы Зобнин и Еременко не сыграют с "Уфой"

Московский "Спартак" отправился в Уфу на матч 14 тура российской премьер-лиги с местным одноименным клубом. Встречу, которая пройдет в воскресенье, пропустят несколько ведущих игроков красно-белых. В том числе полузащитники Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Роман Еременко.

У Зобнина микротравма бедра, полученная в матче Лиги Европы с "Рейнджерс". Полузащитник Михаил Игнатов вызван в юношескую сборную России. Остались в Москве по разным причинам защитник Марко Петкович, полузащитники Роман Еременко, Джано Ананидзе и Александр Самедов.

На матч м "Уфой" отправились 17 игроков. Это вратари – Александр Максименко и Артем Ребров; защитники – Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов и Николай Рассказов; полузащитники – Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни; нападающие Зе Луиш и Луиз Адриано. Руководить командой будет исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо.