Хлопок газа в Москве: двое госпитализированы, 25 эвакуированы

В жилом доме на улице Островитянова (юго-запад Москвы) произошел хлопок газа, за ним – пожар. Двое мужчин госпитализированы, всего пострадали четверо. Из подъезда эвакуированы 25 человек.

Вместе с тем в "Мосгазе" заявили, что хлопок газа не мог стать причиной пожара, передает "Интерфакс". Специалисты проверили газовое оборудование, оно цело.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, мероприятия, связанные с восстановлением разрушенных несущих конструкций, будут выполнены в течение 20 дней. Дом полностью электрифицирован, однако именно в этом подъезде в целях безопасности электричество отключено.

Поврежденные пожаром 80 окон будут восстановлены в течение недели, передает РИА Новости.

Жильцы дома временно размещены в гостинице. В свои квартиры они смогут вернуться в только после контрольного обследования дома.

Проводится доследственная проверка.