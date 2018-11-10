В Индонезии прекращен поиск жертв авиакатастрофы Boeing 737 Max

В Индонезии завершена операция по поиску жертв крушения самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, сообщает портал Detik.

Самолет потерпел крушение 29 октября, выполняя внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг (столицу провинции Бангка-Белитунг). Экипаж самолета практически сразу после взлета запросил экстренную посадку, однако связь с ним оборвалась. Через 13 минут борт исчез с радаров и упал в Яванское море. На борту находились 189 человек, все они погибли.

Во время поисковой операции обнаружены 196 фрагментов тел, опознаны 77 погибших, включая младенца. Трагедия унесла еще одну жизнь — из-за резкой декомпрессии погиб водолаз, принимавший участие в поиске "черных ящиков".

"За последние сутки мы не нашли ни одной жертвы, поэтому заявляю, что поисково-спасательная операция завершена", — заявил глава управления по проведению поисково-спасательных работ Мухаммад Суяги.

Спасатели продолжают поиск второго речевого самописца. Первый самописец, который фиксировал технические показания полета, найден 1 ноября. В поисках были задействованы 150 водолазов, пять вертолетов, 61 корабль, некоторые из них оснащены гидролокаторами, а также подводные беспилотные аппараты.

По предварительным выводам следователей, лайнер имел проблемы с указателем скорости. Причем проблемы фиксировались во время последних четырех полетов. Однако эксперты по безопасности говорят, что еще рано определять точную причину аварии. На данный момент в парках авиакомпаний находятся 219 лайнеров Boeing 737 Max 8 (новейшая модификация). Предзаказы сделаны еще на 4,56 тысячи самолетов. Катастрофа над Яванским морем — первая с самолетами такого класса.

Авиарынок Индонезии является одним из самых быстрорастущих в мире. С 2012 по 2017 годы в небе над этой страной зафиксировано 137 серьезных авиационных происшествий. Бюджетный авиаперевозчик Lion Air основан в 1999 году. За эти годы расследовалось по меньшей мере 15 инцидентов, связанных с безопасностью полетов в этой компании. Потерпевший катастрофу лайнер был закуплен компанией в августе этого года.