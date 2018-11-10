Австрийский офицер признался в работе на российскую разведку

Австрийская пресса сообщила о признании бывшего офицера австрийской армии в шпионаже в пользу России. По данным газеты "Прессе", 70-летний обвиняемый служил в отделе структурного планирования министерства обороны Австрии. За двадцать лет на работы на российскую разведку полковник в отставке получил 300 тысяч евро, пишет ТАСС.

Как рассказали журналистам в министерстве, отставной полковник передавал данные об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе, хотя у него не было доступа к "особенно важным государственным секретам".

Офицер был завербован во время командировки во время в одну из ближневосточных стран. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД Австрии Карин Кнайсль о "неприемлемости практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений".

Посольство России в Австрии отказалось прокомментировать сообщения СМИ признательных показаниях обвиняемого в шпионаже.