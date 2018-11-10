Эрдоган: Эр-Рияд знает имена убийц журналиста

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозапись убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи (Хашогги) США, Франции, Германии, Англии и Саудовской Аравии.

Он подчеркнул, что власти Саудовской Аравии знают имена убийц, они были среди группы из 15 или 18 человек, которые прибыли в Турцию накануне случившегося. Эрдоган призвал саудовские власти к сотрудничеству для расследования убийства, передает "Интерфакс".

Кроме того, Эр-Рияд готовит запрос в Анкару с именами высокопоставленных силовиков, которых назвали во время допросов задержанные, передает ТАСС.

Хашкаджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии врезультате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных королевства.

Международное сообщество призвало Эр-Рияд к расследованию, резко осудив убийство журналиста.

Эрдоган назвал преступление тщательно спланированным.



