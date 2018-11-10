Зима придет в Москву через неделю

В конце следующей недели в столицу придет погода с арктическими морозами, заявил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Вечером в среду и в ночь на четверг в столице может образоваться первый снежный покров два-три сантиметра высотой. А климатическая зима с минусовой температурой днем и устойчивым снежным покровом придет в Москву через неделю. "На Москву надвигаются арктические морозы. Через неделю начнется метеорологическая зима", — сообщил Тишковец.

Самым холодным днем предстоящей недели должен стать понедельник — ожидаются морозы 5—10 градусов в Подмосковье и 6—8 в Москве. Днем температура воздуха в регионе будет колебаться около нуля, что на 3 градуса ниже климатической нормы.

С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Метеорологическая осень передаст эстафету метеорологической зиме", — цитирует РИА Новости синоптика.

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