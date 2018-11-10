Дубль Димитрова принес "Уралу" победу над Оренбургом

Субботнюю программу 14 тура чемпионата России по футболу начался в Екатеринбурге матчем двух уральских коллективов. "Урал" принимал "Оренбург" и добился победы с результатом 2:1.

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, которые прежде чем забить первый мяч упустили ряд возможностей. Гол состоялся на 31 минуте. Отман Эль-Кабир сделал передачу с левого фланга, которую замкнул точным ударом Николай Димитров. Перед перерывом мог забить второй мяч Андрей Панюков, но он не попал в ворота.

Во втором тайме "Урал" больше думал об удержании счета. Однако именно хозяева сумели забить второй мяч. И снова отличился Димитров, переправивший мяч в ворота Александра Довбни после прострела Владимира Ильина. Но южноуральцы тут же ответили голом Сильвио Бегича, который добил в ворота мяч, отскочивший от перекладины. Но забить второй мяч "Оренбург" не смог и был вынужден покинуть поле побежденным с результатом 1:2.

"Урал" набрал 19 очков. Столько же у "Оренбурга", но оренбуржцы занимают 6 место, а клуб из Екатерибурга 8 из-за разницы мячей.