Плохая погода не позволила Трампу посетить погибших соотечественников

Президент США Дональд Трамп отменил намеченное на 10 ноября посещение американского мемориального кладбища в Буа Бело на севере Франции из-за плохой погоды.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Белом доме.

Утром 10 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры со своим американским коллегой в Елисейском дворце.

Их встреча произошла спустя несколько часов после того, как Трамп в "Твиттере" написал, что оскорблен словами Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от других стран, в том числе и от США.

Позднее стороны сделали вид, что ничего не произошло, а сам президент США на встрече с главой Пятой республики заявил, что они "гораздо ближе,

чем может показаться".

Ожидается, что вечером Трамп будет участвовать в торжественном обеде в музее Орсе вместе с другими лидерами стран, которые приехали в Париж для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Главной церемонией станет отдание памяти Неизвестному солдату у вечного огня около Триумфальной арки в Париже 11 ноября. На ней будут присутствовать более 120 высоких гостей, в том числе российский и американский президенты, главы других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.

Тот же день откроется Парижский форум мира, который будет работать над предложениями по снижению международной напряженности, который пройдет в выставочном центре Гранд-аль в столичном парке Ла-Вилетт.