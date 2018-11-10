Российские хоккеисты обыграли шведов на Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на проходящем в Финляндии Кубке Карьяла. На этот раз наша команда с результатом 4:1 обыграла чемпионов мира сборную Швеции.

Первый период прошел с некоторым преимуществом нашей команды, но завершился нулевой ничьей. Первый гол состоялся в середине второго периода. Александр Барабанов из-за ворот выложил шайбу под бросок Андрею Кузьменко, который не промахнулся. Незадолго до перерыва сборная России развила успех, причем в меньшинстве. Евгений Кетов убежал к воротам Магнуса Хельберга и отправил шайбу в сетку.

На 45 минуте шведы наказали российскую сборную за нарушение численного состава. Гол на счету Якоба Лильи. Но через пять минут Андрей Кузьменко забросил свою вторую шайбу, реализовав численное преимущество — 3:1. Сборная Швеции сняла вратаря более, чем за две минуты до конца третьего периода. Андрей Локтионов поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 4:1.

Сборная России одержала вторую победу на турнире. Ранее россияне выиграли у сборной Финляндии 4:0. В воскресенье нашей команде предстоит сыграть со борной Чехии.