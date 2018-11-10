Пьер Нарцисс возмущен: это его ударили и оскорбили в клубе

Известный певец Пьер Нарцисс возмущен публикациями в СМИ.

Ранее появилась информация, что Нарцисс в ночном клубе ударил мужчину пивной кружкой по лицу и забрал его телефон.

Певец раздраженно прокомментировал, что всю информацию нужно проверять. Он действительно приехал выступить в караоке-клубе, но это его оскорбил и ударил пивной кружкой мужчина, которого Нарцисс отказался провести в зал (посетитель не прошел фейсконтроль). Осталась кровоточащая царапина. От госпитализации певец отказался.

Было много свидетелей. За певца заступились стоявшие в очереди посетители, передает РИА Новости.