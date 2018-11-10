Опубликованы кадры спасения рыбаков с судна, перевернувшегося в Ла-Манше

Спасатели береговой охраны пришли на помощь рыбакам, терпящим бедствие в проливе Ла-Манш, отделяющим континентальную часть Европы от Великобритании. В Сети опубликовано видео событий, разворачивавшихся в минувшую среду, 7 ноября.

Моряки с сухогруза сообщили о том, что они заметили перевернутое судно. По указанным координатам вылетел вертолет, экипаж которого обнаружил, что сведения оказались верными.

В ходе спасательной операции на борт удалось поднять всех четырех рыбаков невзирая на сложные погодные условия.

Пострадавшие переохладились, но их жизни ничего не угрожает.