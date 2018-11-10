Крымский мост соединили с первым пролетом со стороны Керчи

Строители соединили железнодорожную арку моста через Керченский пролив с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом сообщается на официальной странице Крымского моста в Twitter.

Автомобильный мост через Керченский пролив был введен в мае 2018 года, строительство железной дороги планируется завершить до конца следующего года. Идет строительство железнодорожных подъездов к мосту.

В комментариях к сообщению пользователи поздравляют строителей со знаменательным событием: "Ура! Есть контакт! Поздравляем!"

Крымский мост – самый протяженный в России. Его длина – 19 километров. Движение по его автомобильному участку было открыто на полгода раньше плана. За рулем грузовика КамАЗ, первым проехавшим по мосту, находился президент России Владимир Путин.

Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.