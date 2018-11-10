В Электростали семья с маленькими детьми насмерть отравилась едой

Правоохранительные органы не обнаружили признаков насильственной смерти у семьи из Электростали, по предварительным данным, они скончались от пищевого отравления.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали главном следственном управлении СКР по Московской области.

10 ноября в Электростали в доме на улице Победы были обнаружены бездыханные тела семейной пары и двоих детей 2009 и 2016 годов рождения.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа, в том числе криминалисты Следственного комитета. Место происшествия также осмотрели специалисты газовой службы, которые не нашли утечек.

Эксперты изъяли продукты, которые накануне погибшие употребляли в пищу. По предварительной версии семья умерла в результате пищевого отравления.