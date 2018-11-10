Российские штангисты заняли четвертое место на чемпионате мира

В Ашхабаде завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике. Сборная России, вернувшаяся на международную арену после трехлетнего перерыва, заняла четвертое место в общекомандном зачете.

В последний день соревнований выступали супертяжеловесы. Татьяна Каширина заняла первое место в весовой категории свыше 87 кг. У мужчин в весовой категории свыше 109 кг Руслан Албегов стал пятым. Таким образом, наша сборная завоевала две медали и обе золотые. Ранее чемпионом в весе до 89 кг победил Артем Окулов.

Две медали позволили нашей сборной занять четвертое место в общекомандном зачете. Победу одержала сборная Китая (7-8-4). На втором месте штангисты из Таиланда (3-0-3). Третьими стали иранцы (2-0-1),