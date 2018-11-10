В Сбербанке сократили 70 процентов "менеджеров по простым вопросам"

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Sberbank Data Science Day, рассказал о сокращении 70 процентов менеджеров среднего звена. По словам Грефа, внедрение искусственного интеллекта в работу банка освободило людей от решения простых задач. "Интеллектуальная система управления" каждый день обучается при принятии решений и рекомендаций.

Большинство сокращенных сотрудников прошли переобучение, пишет РИА Новости. По словам главы Сбербанка, в финансовой структуре ценится мобильность сотрудников, некоторые из них "в течение четырех-пяти лет меняют свою специальность несколько раз".

"Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции", — сказал Греф.

В то же время Греф призвал научиться "сначала пользоваться своим интеллектом", прежде чем массово внедрять искусственный.

"Я вздрогнул, когда вице-премьер Максим Акимов сказал о том, что все хлынули в программу "Цифровая экономика", как когда-то в приватизацию. Нужно палкой отгонять тех, кто хлынул", — заявил Греф.

За девять месяцев 2018 года Сбербанк сократил более чем 14 тысяч сотрудников.