Гран-при Бразилии. Сергей Сироткин показал 15-й результат в свободной практике

В Сан-Паулу проходит двадцатый этап Формулы 1 Гран-при Бразилии. Состоялась третья свободная практика, лучшим в которой оказался немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Себастьян проехал свой самый быстрый круг за 1:07.948. Ближайшие преследователи – гонщики Mercedes британец Льюис Хэмилтон и финн Вальтери Боттас заняли второе и третье места. Четвертый результат у еще одного финна – Кими Райкконена из Ferrari.

Выступающий за Williams россиянин Сергей Сироткин показал 15 результат. Он опередил пятерых гонщиков, в том числе и напарника канадца Лэнса Стролла, занявшего 17 место.