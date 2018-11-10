Климкин назвал выборы в ДНР и ЛНР незаконными и пригрозил санкциями

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал твит, в котором назвал выборы в ЛНР и ДНР незаконными, и пригрозил санкциями.

Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. РеакцЁєю фейковЁ вибори на окупованих українських територЁях буде посилення мЁжнародних санкцЁй. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим! pic.twitter.com/hLkeTJarW8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 ноября 2018 г.

По словам Климкина, сейчас Украина и ее партнеры как раз работают над санкциями

11 ноября в ДНР и ЛНР пройдут выборы глав и депутатов народных советов. Киев назвал эти выборы незаконными. В Москве согласились, что это необходимая на данный момент мера, как

пояснил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, формально минскому процессу не противоречащая.