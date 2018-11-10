Арестован полковник австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России

Арест экс-сотрудника министерства обороны Австрии, подозреваемого в шпионаже в пользу России, состоялся в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает австрийское издание Kleine Zeitung со ссылкой на главного прокурора Зальцбурга Роберта Хольцляйтнера.

"70-летний полковник, который, возможно, шпионил для русских 28 лет, был арестован ночью и теперь находится под стражей. Арест произошел в Верхней Австрии в пятницу вечером незадолго до полуночи", — рассказал Хольцляйтнер изданию. Арестованному не позднее вторника может быть предъявлено обвинение по Военному уголовному кодексу. Ему грозит 10 лет лишения свободы, уточняет газета.

Ранее сообщалось, что задержанный дал признательные показания по делу. Пока неизвестно, какие конкретно детали и секреты раскрыл русским бывший выпускник военной академии, отметил прокурор. Известно, что закончив в 1974 году военную академию, полковник в отставке сначала служил офицером в танковых войсках, а затем — в надзоре за воздушным пространством Зальцбурга. Принимал участие в операциях ООН на Голанских высотах и на Кипре. Арестованный с 1990 года работал в штабе Министерства обороны в казармах Россауэр. Последние пять лет до ухода на пенсию он работал в отделе структурного планирования и, скорее всего, не имел доступа к секретной документации.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении разведывательной деятельности в пользу России. Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации и в телефонном разговоре с Кнайсль отметил неприемлемость бездоказательных обвинений.