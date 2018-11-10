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10 ноября 201818:34

"Ахмат" увез три очка из Самары

http://fc-akhmat.ru/

Четырнадцатый тур российской премьер-лиги продолжился в Самаре, где "Крылья Советов" принимали грозненский "Ахмат". Гости одержали победу с результатом 2:1.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, и главные события развернулись после перерыва. На 64 минуте гости организовали быструю атаку по правому флангу. Ризван Уциев сделал передачу в штрафную площадку. Два защитника волжан н уследили за полузащитником "Ахмата" Раванелли – 0:1.

"Крылья Советов" отыгрались через 5 минут. Хозяева разыграли угловой. Мяч отлетел к Максиму Канунникову, который головой отправил мяч в ворота с линии вратарской площадки. Однако последнее слово осталось за грозненцами. На 81 минуте грубо ошибся полузащитник хозяев Паул Антон, подаривший мяч Олегу Иванову. А тот ударом с 20 метров забил мяч, ставший победным.

"Ахмат" выиграл 2:1, набрал 19 очков и занимает 8 место. У "Крыльев Советов" 14 очков и 13 позиция.

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