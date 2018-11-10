Консорциум космической робототехники планируют создать на базе РКК "Энергия"

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует создать консорциум космической робототехники. Планируется, что основной функцией структуры станет поддержка экипажей перспективного космического корабля "Федерация". Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter.

"Поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники", — написал Рогозин. Детали работы над созданием структуры обсудили во время совещания, которое проходило в субботу в РКК.

Первый пилотируемый запуск "Федерации" запланирован на 2023 год. Ранее сообщалось, что отбор экипажа для перспективного космического корабля должен пройти до конца 2018 года. Сроки продиктованы необходимостью совмещения подготовки экипажа к полету с технической отработкой нового корабля.