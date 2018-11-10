Экс-директор ФБР обсуждал государственные дела в личной почте

Экс-директор ФБР Джеймс Коми много раз использовал свой личный аккаунт Gmail для обсуждения государственных вопросов.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала американская газета New York Post.

Издание ссылается на данные министерства юстиции США, которое выяснило, что Коми и руководитель его администрации периодически обсуждали по электронной почте вопросы государственной важности. Их беседы занимают более 1000 страниц.

При этом Минюст счел как минимум семь писем бывшего руководителя Федерального бюро расследований весьма конфиденциальными.

В распоряжение New York Post попали 156 сообщений. Издание сообщает, что, например, в письме от 7 октября 2015 года Коми признает необъективность ФБР в расследовании дела соперницы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Она обвинялась в том, что использовала личный почтовый сервер для ведения электронной переписки и в этот момент ведущий против нее расследование директор ФБР посредством личной почты обменивается служебной информацией, так как его рабочий е-мейл не функционирует.

Минюст неоднократно критиковал Коми за своеобразные методы расследования по делу Клинтон. В частности, ему в вину ставилось то, что он самостоятельно прекратил его, и допустил "просчет", возобновив расследование за несколько дней до выборов.

Вскоре после своего прихода к власти Трамп уволил Коми с поста директора ФБР, объяснив это многочисленными нарушениями при проведении расследования против Хиллари Клинтон​​​.

В ответ Коми выпустил книгу воспоминаний, в которой назвал Трампа лжецом, который относится к женщинам как к мясу.