В Донбассе погибли украинские военнослужащие

Пресс-служба штаба Вооруженных сил Украины в Донбассе сообщила о гибели военнослужащих в зоне проведения военной операции. По данным военных, двое погибли и двое ранены при взрыве.

Взрывное устройство сработало между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, пишет "Интерфакс".