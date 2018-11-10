Безвременно умерла актриса из "Дня рождения Буржуя"

Заслуженная артистка Украины, актриса киевского Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова скончалась 10 ноября после тяжелой болезни на 45-м году жизни.

Об этом общественность проинформировали на странице театра в Facebook.

Отмечается, что коллектив театра глубоко скорбит по поводу безвременной кончины "очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом".

В театре актриса служила с 1995 года. Волчкова также сыграла во многих сериалах и фильмах, среди которых "Нити судьбы", "Кольцо с рубином", "Роксолана, пленница султана", "День рождения Буржуя" и "Вальдшнепы".