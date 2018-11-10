Порошенко ждет реакции "большой семерки" на выборы в Донбассе

Украина ждет реакции G7, партнеров из ЕС, США и Канады по выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал президент Украины Петр Порошенко, подчеркнув, что данная реакция ожидается им в ближайшие часы.

Он призвал жителей Донбасса не принимать участия в выборах и подчеркнул, что 12 ноября в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ, где вопрос данных выборов будет обсуждаться вне очереди.

Порошенко также уведомил журналистов, что его страна начала консультации по этому вопросу в Совете Безопасности ООН и внесла тему выборов в Донбассе в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

Выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признает их итогов, такого же мнения придерживаются в Брюсселе и Вашингтоне.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что выборы в Донбассе не противоречат Минским договоренностям.