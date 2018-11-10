"Ростов" разошелся миром с "Динамо"

В Ростове-на-Дону состоялся заключительный поединок дня в 14 туре российской премьер-лиги, в котором местный "Ростов" принимал московское "Динамо". Подопечные Валерия Карпина упустили возможность подняться на второе место РПЛ, сыграв в нулевую ничью.

Ростовчане продлили свою беспроигрышную серию до трех матчей. В тоже время динамовцы не проигрывают уже четыре тура. В то же время уже четыре поединка кряду "бело-синие" не могут поразить ворота соперников.

После ничьей "Ростов" набрал 23 очка и поднялся не третью позицию, отставая от лидирующего "Зенита" на восемь очков. "Динамо" же после матча на юге страны набрал 16 очков и занимает 12 строчку в турнирной таблице чемпионата России.