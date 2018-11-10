В Твери мать задушила младенца подушкой

В Твери мать подозревается в убийстве 4-месячной дочери, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, утром субботы 31-летняя женщина задушила младенца подушкой, после чего изрезала себе шею и руки.

Ее обнаружили и отправили в реанимацию. У палаты дежурит полиция.

Ведется следствие, передает ТАСС.