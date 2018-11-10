На связи: Кокорин и Мамаев могут звонить из "Бутырки"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получили возможность совершать звонки по телефону из следственного изолятора "Бутырка". Однако их телефонные беседы имеют лимит, о чем заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Кокорин с Мамаевым получили разрешение на телефонные звонки из СИЗО, для чего теперь от них требуется приобрести карточку и написать заявление, — приводит слова Мельникова "Спорт-экспресс". – После этого человека выводят из камеры, и он может совершить звонок, который заранее согласован со следователем. Впрочем, есть и ограничения – звонок может длиться не более 15 минут. Однако на деле получается еще меньше из-за большого количества желающих совершить звонок".

Напомним, что Кокорин и Мамаев заключены под стражу до восьмого декабря из-за того, что являются фигурантами уголовного дела по статьям "Побои" и "Хулиганство". Однако ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что срок их заключения может быть продлен до восьмого февраля. В их деле появились новые улики.