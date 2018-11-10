Формула-1. Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Бразилии, Сироткин – 15-й

На автодроме "Сан-Паулу" состоялась квалификация двадцатого этапа "Формулы-1" – Гран-при Бразилии. Поул-позицию завоевал британский гонщик Льюис Хэмилтон из Mercedes, для которого эта победа в квалификации стала первой после завоевания пятого титула чемпиона мира.

Время британца составило 1.07,281 секунды. Второе место по итогам квалификационных заездов занял немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (+0,093). Замкнул тройку лучших партнер Хэмилтона по Mercedes финн Валттери Боттас (+0,160).

Российский пилот Williams Сергей Сироткин во второй раз за осенние этапы смог пробиться во второй сегмент. Он занял 15 строчку, опередив своего коллегу по "конюшне" канадца Лэнса Стролла, который финишировал на 19 месте.