В Сирии убиты 6 военнослужащих правительственной армии

Шестеро сирийских военных погибли, пятеро ранены за прошедшие сутки во время обстрелов в провинции Хама.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что в провинции Хама боевики обстреляли населенные пункты Телль-Марак, Телль-Баззам, Кубейбат-Абу-Эль-Худа, Хальфая. В провинции Алеппо обстрелу подверглись деревни Шукайдила и Захабия, в – провинции Латакия – село Икко. Перестрелка зафиксирована также в западных пригородах города Алеппо​​​.

В Центре также сообщили о том, что проведена рабочая встреча с сотрудниками местного самоуправления и комитетом примирения сторон в населенном пункте Хатла в провинции Дейр-эс-Зор. Обсуждались вопросы восстановления объектов местной инфраструктуры.