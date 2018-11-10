Крушение самолета в США: четверо погибли

В штате Айова (США) упал самолет. Крушение произошло в пятницу вечером, однако самолет обнаружили только сегодня.

Известно о гибели четырех человек.

Сколько всего человек было на борту и куда направлялся самолет, не сообщается, передает РИА Новости.