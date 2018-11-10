Сборная России по хоккею досрочно победила на Кубке Карьяла

Мужская сборная России по хоккею досрочно одержала победу на Кубке Карьяла-2018. Об успехе российской команды стало известно после победы хозяев турнира — сборной Финляндии над национальной командой Чехии. Итоговый счет 3:0 в пользу финнов.

За Финляндию забивали Аррту Руотсалайнен, Йоонас Наттинен и Сакари Маннинен.

Ранее в субботу сборная России одержала победу в своем матче против Швеции, разгромив соперника 4:1. Таким образом, подопечные Ильи Воробьева набрали шесть очков и стали недосягаемыми для соперников – Швеции и Финляндии, в активе которых по три очка. Вне зависимости от результатов заключительного игрового дня "красная машина" сохранит за собой первую строчку Кубка Карьяла.

В воскресенье, 11 ноября, российские хоккеисты сыграют с Чехией, занимающей последнее место с нулем баллов.