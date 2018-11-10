"Боруссия" одержала волевую победу над "Баварией"

В чемпионате Германии по футболу состоялся центральный матч 11 тура. В Дортмунде местная "Боруссия" принимала мюнхенскую "Баварию" и одержала волевую победу над действующим чемпионом страны – 3:2.

Мюнхенцы дважды вели в счете благодаря дублю своего польского нападающего Роберта Левандовски, однако "шмели" каждый раз находили ответ. В составе "Боруссии" своим дублем отметился капитан команды Марко Ройс. А на 73 минуте "желто-черные" впервые вышли вперед благодаря голу Пако Алькасера. Именно гол испанца и стал победным для подопечных Люсьена Фавра.

После 11 туров "Боруссия" продолжает занимать первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 27 очков. Ближайшим преследователем дортмундцев является менхенгладбахская "Боруссия" (23 очка). А замыкает тройку лучших как раз "Бавария" в активе которой 20 очков.